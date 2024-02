Montenegro acusa PS de "voracidade fiscal". Previsões da AD são "ato de fé", diz Pedro Nuno

Leia Também PS vai viabilizar Governo minoritário da AD. Montenegro mantém tabu

O secretário-geral do Partido Socialista acusa a Aliança Democrática (AD) de assentar o programa eleitoral num cenário macroeconómico que é um "ato de fé", Luís Montenegro fala de um "ato de sensibilidade social".A troca de acusações ocorreu no único frente a frente entre os líderes das principais forças políticas às eleiçõe legislativas antecipadas de 10 de março que se realizou esta segunda-feira nos três canais nacionais de televisão."O vosso cenário macro é um ato de fé. É uma irresponsabilidade orçamental", acusou Pedro Nuno Santos, referindo-se ao cenário macroeconómico desenhado pela AD. Para o líder socialista, para prometer medidas é preciso que tenham cabimento orçamental, servindo-se do exemplo francês. "Ainda agora soubemos que França vai avançar com um plano de austeridade de 10 mil milhões de euros", indicou. "O PSD apresenta uma aventura fiscal. O vosso cenário macro é um ato de fé. É uma irresponsabilidade orçamental", reforçou.Luís Montenegro respondeu com um cenário que foi construído por economistas reconhecidos e validado por independentes. E quanto à perda de receita com a redução de impostos, afirmou que "é um ato de sensibilidade social", acusando "o PS de voracidade fiscal completa. Nunca está satisfeito", apontou.O programa eleitoral da AD prevê um corte de 5 mil milhões de euros em impostos para as famílias e empresas na legislatura, até 2028.(Notícia atualizada às 21:40)