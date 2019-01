Montenegro promete dar "espaço de afirmação" a Rio e ficar "ao lado do PSD"

De "consciência tranquila" e convicto de que a última semana de discussão interna foi boa para o PSD - "acordou um gigante adormecido" -, Luís Montenegro promete doravante deixar de expressar as suas divergências em relação ao presidente Rui Rio e "deixar todo o espaço de afirmação política à direção" do partido.Depois do conturbado Conselho Nacional que decorreu até altas horas da última madrugada e que aprovou, com 75 votos a favor e 50 contra, a moção de confiança a que o próprio Rio se submeteu depois do desafio lançado por Montenegro para que tivesse a "coragem" de marcar eleições diretas, o antigo líder parlamentar do PSD fez uma declaração voltada para o seio do partido mas também para o país.Apesar do tom apaziguador, o crítico de Rio admitiu que as "divergências estratégicas" em relação à atual direção "naturalmente não desapareceram", e lamentou que o agora relegitimado líder do partido não tenha aceitado o desafio de marcar eleições diretas, o único instrumento capaz de oferecer uma "verdadeira clarificação". Montenegro disse não menosprezar nem ignorar a deliberação dos conselheiros sociais-democratas, mas não reconhece a vitória de Rui Rio, optando por sustentar que o "único" vencedor desta semana de discussão interna foi o próprio PSD.Nesse sentido e sem responder aos "ataques pessoais" que lhe foram feitos, Luís Montenegro considera que as 12 horas de Conselho Nacional foram uma "reunião à PSD" e defende que o desafio feito ao presidente do partido "teve um efeito inegável: acordou o gigante adormecido que é o PSD"."Nada vai ficar como dantes, nada vai ficar na mesma", acrescentou apontando os três maiores desafios no futuro próximo do PSD: garantir "unidade interna"; fazer uma "oposição firme e efetiva"; e concentrar-se no "grande objetivo para 2019 que é vencer as eleições".Mesmo sustentando que o PSD deve apontar à vitória nas três eleições deste ano (europeias, regionais na Madeira e legislativas), Luís Montenegro garantiu não ignorar "as dificuldades eleitorais" que o partido enfrenta, afirmando que seria "hipócrita" fazê-lo. Contudo, o PSD que sai da última semana é um partido "vivo", com "esperança" e "condições" para vencer o ciclo eleitoral de 2019, pelo que Rio tem "obrigação", como qualquer outro líder social-democrata, de ir a eleições para as vencer.



"A partir de agora não vou insistir nas intervenções políticas (...) e vou deixar todo o espaço de afirmação política à direção do PSD", prometeu Montenegro acrescentando que irá ficar ao "lado do PSD" e que irá ajudar no "combate cerrado ao Governo socialista".





Montengro deixa guião a Rio



Na parte do discurso virada para o plano nacional, Luís Montenegro deixou uma espécie de guião com as áreas em que o PSD deve concentrar a sua ação política.