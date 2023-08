Montenegro sobre Mais Habitação: "É rasgar e recomeçar do zero"

O líder do PSD reagiu ao veto político do pacote Mais Habitação pedindo "humildade" a António Costa para "partir do zero". Caso contrário, diz, o primeiro-ministro "vai cometer um crime que se vai revelar na vida das pessoas" e que os portugueses vão penalizar no futuro.





Luís Montenegro repetiu várias vezes o apelo para que António Costa tivesse a "humildade" de "rasgar aquilo que fez até agora" de modo a valorizar o acesso à habitação: "É rasgar, literalmente, aquilo que fez até agora e recomeçar do zero um programa de habitação para Portugal, para valorizar o acesso à habitação dos jovens, dos casais que têm menos recursos económicos e até da classe média", defendeu.



No meio das críticas, Montenegro prometeu o apoio do seu partido para a construção de um novo pacote para a habitação caso o atual seja revertido. Prometeu que colocaria todo o "know-how" do seu partido "ao serviço de Portugal" e que se Costa "quiser começar amanhã, do zero, a construir um plano para a habitação portuguesa, para os próximos 20 anos, o PSD tem uma equipa preparada para poder ajudar o Governo".





"Aquilo que eu acho é o seguinte: o Governo errou. António Costa tem de ter humildade, tem de dizer ao país: errei, peço desculpa, estou aqui para começar do zero. Se António Costa tiver esta humildade, eu, como líder da oposição, tenho também a humildade de me colocar ao lado do Governo e a favor dos portugueses", acrescentou.



Sobre a falta de credibilidade para a execução do pacote apontada por Marcelo Rebelo de Sousa entre os motivos que acompanham o veto do pacote legislativo, Montenegro diz que é "um argumento forte". Acrescenta que a mensagem do Presidente revela "um efeito que já foi criado, um efeito de desconfiança, de descrença, de afugentar aqueles que são os investidores que, a par do Estado, podem dar oferta de habitação".





O líder dos sociais-democratas considera que este é um veto que vem confirmar a "teimosia" do executivo e defendeu que o pacote legislativo, mesmo que confirmado no Parlamento, dará ao país "algo que não se vai executar e cuja execução nunca atingirá os objetivos a que se propôs".