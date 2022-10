Morreu Adriano Moreira aos 100 anos

Morreu Adriano Moreia, aos 100 anos. A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias. Foi ministro do Ultramar de Salazar, deputado, presidente do CDS, académico e ensaísta.Adriano Moreira nasceu em Grijó, Macedo de Cavaleiros, a 6 de setembro de 1922 e tornou-se o político com maior longevidade da política portuguesa.

Foi ministro do Ultramar no início dos anos 1960, apesar de ter sido detido no Aljube nos anos de 1940 onde conheceu Mário Soares, de quem ficou amigo. Segundo o próprio Adriano Moreira, Salazar convidou-o para que pusesse em prática um conjunto de reformas de que falava nas suas aulas, mas posteriormente pediu-lhe para mudar de política e a sua resposta foi: "Vossa excelência acaba de mudar de ministro".



Ex-membro do Conselho de Estado indicado pelo CDS-PP, Adriano Moreira teve um percurso académico e político dividido entre dois regimes e presidente do CDS em democracia, de 1986 a 1988.



Foi deputado à Assembleia da República em 1980 e vice-presidente da Assembleia da República (de 1991 a 1995) - e foi conselheiro de Estado, eleito pelo Parlamento, entre 2015 e 2019.



Numa mensagem na rede social Twitter, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lembrou a grande figura da democracia portuguesa, que soube reconhecer e integrar".





Adriano Moreira ficará como uma grande figura da democracia portuguesa, que o soube reconhecer e integrar. Foi a democracia que o fez deputado e líder partidário, e mestre de várias gerações. Por sua vez, ele ajudou a democracia a situar-se na continuidade histórica de Portugal. — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) October 23, 2022





