Morreu o gestor e político Alexandre Patrício Gouveia

O gestor e político Alexandre Patrício Gouveia, que nos anos 1980 integrou o governo de Pinto Balsemão, morreu hoje aos 70 anos, revelou a empresa El Corte Inglés, que o administrador presidia em Portugal.Em comunicado, a empresa refere que Alexandre Patrício Gouveia morreu em consequência de doença prolongada e que o funeral se realiza na terça-feira em Lisboa.Alexandre Patrício Gouveia era administrador, desde a constituição, da empresa portuguesa do Grupo El Corte Inglés, e também presidia ao conselho de administração da Fundação Batalha de Aljubarrota.Nascido em 1952, Alexandre Patrício Gouveia foi, nos anos 1980, adjunto para os assuntos económicos, no gabinete do então primeiro-ministro, Francisco Pinto Balsemão (1981-1983), e adjunto do ministro do Comércio, Álvaro Barreto (1983-1984).Esta informação biográfica é indicada pela editora Aletheia Editores, que publicou pelo menos duas obras de Patrício Gouveia: "A economia portuguesa na zona euro" e "Os mandantes do atentado de Camarate".Este último livro resulta de uma investigação que Alexandre Patrício Gouveia fez sobre o acidente de aviação que vitimou várias pessoas, em dezembro de 1980, nomeadamente Francisco Sá Carneiro, Adelino Amaro da Costa e o seu irmão, António Patrício Gouveia.