Nova baixa no governo japonês: ministro da Justiça demite-se

Katsuyuki Kawai demitiu-se esta quinta-feira (ainda quarta-feira em Lisboa) do cargo de ministro da Justiça do Japão, elevando para duas as baixas no governo do primeiro-ministro Shinzo Abe (na foto) em menos de uma semana.

Kawai decidiu renunciar ao cargo depois de no dia 24 de outubro ter sido avançado pela agência Kyodo News que a sua mulher terá estado alegadamente envolvida em contribuições ilegais para a sua campanha com vista a ser eleita para a Câmara dos Conselheiros (câmara alta da Dieta [parlamento japonês]). A equipa da campanha da mulher de Kawai, que obteve o seu primeiro assento em eleições para a câmara alta da Dieta, em julho passado, é acusada de ter pago subsídios diários ao seu staff que excederam o montante permitido por lei. Na passada sexta-feira, Isshu Sugawara tinha anunciado também o abandono da tutela da Economia – neste caso devido a um artigo na revista Shukan Bunshun que também o envolvia na atribuição ilegal de "presentes" a eleitores, tais como frutas e legumes de valor elevado, o que viola igualmente as leis de campanha no país.