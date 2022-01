Novas regras para reestruturação de empresas entram em vigor em abril

reestruturação de empresas vão entrar em vigor em abril. A lei que determina as medidas de apoio e agilização dos processos de reestruturação foi publicada esta terça-feira em Diário da República e faz parte dos compromissos assumidos por Portugal com Bruxelas, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).Entre as alterações previstas está a chamada "exoneração do passivo restante" , vulgarmente conhecido como perdão de dívidas. As pessoas singulares que se apresentem à insolvência passam a ter um período de três anos (em vez de cinco) em que ficam limitadas na sua vida financeira. Findo esse período, ficam livres das dívidas que ainda restem.

Além dessa redução do prazo, a nova lei prevê também a possibilidade de, no final da liquidação do ativo do devedor e encerrado o processo de insolvência, serem apreendidos ou vendidos bens (como uma herança recente), sendo o valor entregue aos credores, evitando-se situações de enriquecimento sem causa.