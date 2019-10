Sucede a Ana Paula Vitorino no Ministério do Mar na sequência da decisão de António Costa de acabar com as relações familiares no Governo. O novo ministro nasceu em Portalegre em 1954 e é doutorado em Biologia Ambiental e Evolutiva. Eurodeputado entre 2014 e 2019, foi membro das comissões das Pescas e da Agricultura.

João Pedro Matos Fernandes continuará à frente da pasta do Ambiente, tutelando ainda a energia e a mobilidade, mas passa a acumular também as florestas, que até agora estavam na Agricultura. O seu ministério deixa cair a designação Transição Energética para adotar a da Ação Climática, como pretendia o Bloco de Esquerda. Matos Fernandes nasceu em Águeda em 1967, é licenciado em engenharia civil e presidiu à Águas do Porto até ingressar no Governo em 2015.

Depois de ter assumido a pasta só à entrada do último ano da legislatura, Marta Temido vai ter agora o tempo que não teve para gerir um dos ministérios mais difíceis da governação. O SNS vive uma situação complicada do ponto de vista de recursos financeiros e humanos e a contestação dos parceiros e agentes do setor assumiu proporções nunca vistas no setor. Marta Temido vai ter a primeira prova de fogo já com o Orçamento para 2020. Qual será o reforço orçamental para um SNS subfinanciado?

Ana Mendes Godinho, que era secretária de Estado do Turismo, será a ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, sucedendo a António Vieira da Silva. Inspetora do trabalho, conhece a legislação laboral, que António Costa tem garantido que não será prioritária. Terá de negociar o aumento do salário mínimo. Na área nuclear da Segurança Social, a das pensões, o programa do PS é relativamente modesto mas os restantes partidos podem pedir mais.

Em 2015 tomou posse como o ministro da Educação mais jovem de sempre, com 38 anos, sem nunca ter dado aulas ou escrito uma linha sobre o setor, depois de década e meia fora do país. Volvidos quatro anos, já com alguma experiência política, a continuidade no cargo deste bioquímico nascido em Braga, criado em Paredes de Coura e recrutado em Cambridge já não é uma surpresa. Mas é certo que não contará com aquela que tinha sido o seu braço direito, Alexandra Leitão, que sobe a ministra com a pasta da Administração Pública.

Nelson de Souza mantém-se no próximo Executivo como o ministro dos dinheiros comunitários. E terá em mãos o lançamento dos programas no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, além de ser sua a responsabilidade de fechar o Portugal 2020. Esteve sempre no Governo de António Costa, mas primeiro como secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, subindo, em fevereiro de 2019, a ministro do Planeamento. Tem 65 anos.

A secretária de Estado que se destacou nas negociações com os professores vai passar a ser a ministra responsável por toda a administração pública, uma área que sai formalmente da alçada das Finanças. Doutorada em Direito, foi vogal do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República entre 2011 e 2015, anos depois de ter assumido as primeiras funções em gabinetes políticos. Aos 46 anos, passa a ser a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Assumiu esta pasta na remodelação governamental levada a cabo em fevereiro, substituindo no cargo o fragilizado Azeredo Lopes, contribuindo decisivamente para a normalização das relações entre Governo e as forças armadas e, sobretudo, para credibilizar o setor na sequência do escândalo de Tancos. Na próxima legislatura, terá como missão fazer o acompanhamento das ações europeias tendo em vista o reforço da integração no setor da Defesa e Segurança.

Além de se manter como ministro das Finanças, Mário Centeno sobe a ministro de Estado, ganhando ainda mais importância no núcleo duro do Governo - embora seja o quarto dos ministros de Estado escolhidos por António Costa. Ao manter a tutela das Finanças, Mário Centeno deve conseguir concluir o mandato de presidente do Eurogrupo, que termina em meados do próximo ano. O ministro ganhou destaque por ter conseguido os défices mais baixos da democracia.

Não só mantém a pasta da Presidência, como passa também ser ministra de Estado, subindo na hierarquia e consolidando a sua posição no núcleo duro no governo de António Costa. Em contrapartida, e em relação à anterior legislatura, Mariana Vieira da Silva perde a tutela da Modernização Administrativa. Socióloga, doutorada em políticas públicas, é filha de Vieira da Silva, que não faz parte do elenco do novo Governo.

O advogado amigo de António Costa é o número dois do novo elenco, assumindo-se como ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital. Continuará com os dossiês da capitalização das empresas, da indústria, do empreendedorismo e do turismo. Siza Vieira chegou ao atual Governo em 2018. Com 55 anos, fica ao lado de António Costa no próximo, apesar das polémicas, uma das quais que o fez abdicar da pasta da energia.