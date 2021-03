Nuno Graciano será o candidato do Chega! a Lisboa nas próximas autárquicas

O ex-apresentador de televisão Nuno Graciano será o candidato do Chega! à Câmara Municipal de Lisboa, nas eleições autárquicas que vão decorrer este ano, de acordo com a SIC.

A estação televisiva refere que o convite foi feito pelo líder do partido, André Ventura, e que Graciano irá prestar declarações na próxima semana.



Assim sendo, a corrida ganha um novo nome, depois de estar praticamente fechado o acordo estabelecido entre PSD e CDS para uma coligação nestas eleições, com o ex-comissário europeu Carlos Moedas a encabeçar a aliança entre ambos os partidos.



Do lado do PS, será o atual presidente da Câmara, Fernando Medina, o candidato a renovar o cargo.