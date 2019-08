O PS diz "cumprimos", a Iniciativa Liberal responde "com primos"

A partir de hoje na Circunvalação, à saída da Via Norte, a nossa resposta ao cartaz do Partido Socialista: pic.twitter.com/F56EC7JUaC Continuar a ler



Durante a campanha eleitoral para as europeias tinha sido o CDS o alvo das "correções" da IL. Enquanto os centristas diziam querer "aproveitar bem o dinheiro da Europa", a IL dizia ser preciso "um país menos dependente do dinheiro da Europa".



Em nota enviada às redações, o líder da IL frisa que o seu partido cumpre a "obrigação de fazer oposição". "Como novo partido temos alguma dificuldade em fazê-lo por outros meios, pelo que o fazemos num dos únicos meios onde podemos: na rua. É este o espírito de combatividade que queremos levar para o Parlamento em outubro", atira Guimarães Pinto. — Iniciativa Liberal (@LiberalPT) August 6, 2019 A IL já havia também apontado à esquerda do PS e à sua própria direita. Um outro cartaz (pode ver as imagens na acima) já nas ruas visa "corrigir" a mensagem de um "outdoor" do Bloco de Esquerda em que os bloquistas defendem que a "saúde pública é para todos" e que "o privado é para alguns". A "correção" assenta na defesa do alargamento do sistema público de saúde (ADSE) ao privado.Durante a campanha eleitoral para as europeias tinha sido o CDS o alvo das "correções" da IL. Enquanto os centristas diziam querer "aproveitar bem o dinheiro da Europa", a IL dizia ser preciso "um país menos dependente do dinheiro da Europa".Em nota enviada às redações, o líder da IL frisa que o seu partido cumpre a "obrigação de fazer oposição". "Como novo partido temos alguma dificuldade em fazê-lo por outros meios, pelo que o fazemos num dos únicos meios onde podemos: na rua. É este o espírito de combatividade que queremos levar para o Parlamento em outubro", atira Guimarães Pinto.

A Iniciativa Liberal está a aquecer a campanha eleitoral (oficiosa) para as legislativas de 6 de outubro. Num cartaz estrategicamente colocado ao lado de um "outdoor" do PS, o partido liderado por Carlos Guimarães Pinto ironiza entre as garantias de promessas cumpridas feitas pelos socialistas aludindo às polémicas que em 2019 atingiriam o Governo a propósito das ligações familiares.Enquanto o cartaz do PS apresenta o primeiro-ministro António Costa ao lado da mensagem "cumprimos" (referindo-se ao aumento do emprego e à diminuição da precariedade), a IL riposta com uma ironia ao chamado "familygate" defendendo que "com primos... e outros familiares no Governo" há "mais impostos e menos serviços públicos". "Liberta-te do socialismo", remata o recém-criado partido de inspiração liberal que disputou as primeiras eleições nacionais nas europeias de 26 de maio.