Costa diz que INE "arrasou" pressupostos do PSD e do CDS

21:43

Rio diz que alterações à lei laboral foram um mal menor

É a vez de Rui Rio falar sobre legislação laboral, para dizer que o debate sobre este tema está virado ao contrário. O presidente do PSD não compreende que se fale destas alterações ao Código do Trabalho como se fossem contra as reivindicações da esquerda. "A maioria das alterações são mais do agrado dos sindicatos do que das entidades patonais", afirmou, dizendo que só o alargamento do período experimental foi do agrado dos patrões. Rui Rio lembrou que o PSD só se absteve porque não quis "contrariar" um acordo da concertação social e considerou estas alterações "um mal menor" de modo a evitar um mal maior que seriam as alterações desejadas pelo Bloco de Esquerda e PCP.