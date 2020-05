O deputado e líder do PAN, André Silva, defendeu na conversa com o Governo a necessidade de prolongar o regime simplificado do lay-off, previsivelmente até ao final de 2020, e de o alargar a precários e estagiários. PAN quer também aposta no teletrabalho.

"Entendemos que o mecanismo de lay-off deve ser prolongado, previsivelmente até ao final do ano. E deve ser também aplicado àquelas pessoas em trabalho experimental, trabalho a termo e estagiários. O mecanismo deve ser estendido a estas pessoas", declarou o deputado André Silva, em São Bento.



Outra prioridade para o PAN consiste no reforço da aposta no regime de teletrabalho. "Foi profusamente difundido que houve aumento de produtividade neste período em vários setores", defendeu André Silva notando que esta modalidade permite "reduzir significativamente o uso de transporte individual e tornar mais atrativo o uso do transporte coletivo". Como tal, o líder do PAN pretende "garantir que o teletrabalho possa ser de alguma forma regulado"



Uma última aposta do partido passa por prestar maior atenção às pessoas mais fragilizadas e que não têm sequer dinheiro para comprar comida. André Silva quer "respostas básicas e de proximidade" para estas pessoas e propõe como solução o "reforço do fundo social municipal" que está subfinanciado em cerca de 35 milhões de euros".



