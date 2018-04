Parlamento debate proposta para regular pagamento com bitcoin

O parlamento vai discutir na quinta-feira, em sessão plenária, uma proposta do Governo para aprovar um novo regime jurídico dos serviços de pagamento com moedas digitais, como a bitcoin, regulando estas transacções para "protecção e segurança dos consumidores".

A proposta do executivo, que visa transpor a directiva europeia 2015/2366, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2015, tem como intuito a "protecção adicional dos utilizadores de serviços de pagamento e do recurso à emissão de moeda electrónica, bem como a [...] regulamentação de novas realidades no domínio dos serviços de pagamento, procedendo-se à consequente revisão do enquadramento sancionatório aplicável".

As alterações "pretendidas com a presente iniciativa legislativa procuram responder aos desafios, do ponto de vista regulamentar, colocados pela realidade dinâmica associada aos serviços de pagamento, tendo em vista a implantação generalizada dos novos meios de pagamento no mercado".