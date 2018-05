Primeira ICO em Portugal foi adiada

A Bityond, uma plataforma de recrutamento e gestão de talento, planeava financiar-se entre 1 de Maio e 30 de Junho através de uma Initial Coin Offering (ICO), avançou o Jornal Económico na passada sexta-feira. Contactada pelo Negócios, a Comissão de Mercados e Valores Mobiliários diz estar em fase de pedir esclarecimentos ao promotor, "os quais têm sido prontamente prestados", mas que determinaram alterações ao projecto inicial, "tendo sido a data da ICO adiada pelo seu promotor".





Face às mudanças no projecto, o regulador encontra-se a verificar se a oferta pode ainda estar sujeita à sua supervisão. Ressalva ainda que este processo de esclarecimento é do interesse de ambas as partes, dado que "operações num quadro de incerteza quanto ao respectivo enquadramento jurídico amplificam o risco de acção sancionatória por parte CMVM".





Já na altura da publicação da notícia, o regulador tinha explicado que as ICO não estão previstas na lei portuguesa. A CMVM criou um grupo de trabalho para estudar esta possibilidade e como proteger os investidores. De acordo com as declarações do fundador da Bityond, Pedro Febrero, à mesma publicação, a empresa decidiu fazer esta operação em Portugal porque opera no país desde 2015. "Muitos dos países hoje vistos como ‘crypto-friendly’, como é a Suíça, só o são porque muitas ICO fizeram um esforço enorme para colaborar com todas as entidades locais, de modo a criarem legislação", defendeu Pedro Febrero.