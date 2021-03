Partidos da direita ultrapassam o PS com impulso dos liberais

O conjunto dos partidos da direita supera as intenções de votos no PS (37,6%), que em fevereiro regista uma quebra de mais de dois pontos percentuais face ao estudo do mês anterior realizado pela Aximage para a TSF, JN e DN.

Com o PSD estagnado nos 26,5%, o CDS sem conseguir voltar a ser relevante (0,8%) e o Chega a recuar ligeiramente para 6,5%, perdendo o momentâneo terceiro lugar, o impulso à direita foi dado pela Iniciativa Liberal (5,7%), com uma subida superior a dois pontos percentuais.

O partido liderado por João Cotrim Figueiredo prossegue no arranque de 2021 a tendência de crescimento segura que vem registando desde as últimas legislativas, em que elegeu pela primeira vez um deputado por Lisboa. Em fevereiro ultrapassa o PAN e cola-se à CDU (5,8%).

À esquerda, tirando o recuo dos socialistas na ressaca das piores semanas da pandemia de covid-19, o BE (7,7%) recupera o lugar de terceira força política, mas está ainda distante da votação alcançada na última ida às urnas. O Livre reaparece (1,3%) devido à performance na região da capital e até o PAN consegue travar a queda (4%).

No capítulo da popularidade, este estudo mostra ainda uma subida das avaliações positivas (68%) ao trabalho de Marcelo Rebelo de Sousa, depois de consumada a reeleição. E tal como na sondagem da Intercampus, cerca de 70% dos inquiridos defendem que neste segundo mandato o Presidente da República deveria ser mais exigente com o Governo.