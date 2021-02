Carlos Moedas vai ser o candidato do PSD à presidência da Câmara de Lisboa. O anúncio foi feito por Rui Rio esta quinta-feira.O antigo comissário europeu estava hesitante mas a reunião, que ainda decorre, com o presidente do PSD, Rui Rio, terá convencido Moedas a avançar contra Fernando Medina, segundo tinha avançado o Observador.Carlos Moedas era um dos nomes já ventilado há algum tempo como potencial candidato à autarquia da capital.Moedas foi, aliás, uma das sugestões deixadas por Marques Mendes no seu esaço de comentário na SIC para candidato em Lisboa. Na altura, o antigo presidente do PSD avançou o nome de Paulo Rangel como um bom candidato para o Porto."Para uma câmara como Lisboa havia várias soluções. Eu desde o início que achei que a melhor opção era o Carlos Moedas", disse Rio.Sendo uma "decisão muito importante" para Carlos Moedas, ele tem vindo a ponderar a questão e, fruto da pressão nos últimos dias, o engenheiro Carlos Moedas decidiu acelerar o processo.Rio adiantou que já comunicou a decisão ao CDS-PP, mas não assumiu, para já, que Moedas conte com o apoio também do CDS.(Notícia atualizada com confirmação oficial e declarações de Rui Rio)O líder do PSD disse ainda que nos próximos dias serão divulgados mais nomes de candidatos, indicando mesmo que serão "cerca de 100 nomes".