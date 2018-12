PCP acusa Governo de utilizar PSD como muleta para reforma laboral

António Costa foi o centro do alvo para onde todas as bancadas (excepto a do PS) dirigiram críticas. Contudo, a esquerda não deixou de tecer alguns elogios à actuação do Governo socialista apesar dos ataques à subserviência a Bruxelas e falta de vontade para negociar demonstrados pelo Executivo socialista.O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, até começou por realçar o facto de, pela primeira vez em muitos anos, trabalhadores e pensionistas terem recebido, em Novembro, o subsídio de Natal por inteiro. "O PCP orgulha-se de ter contribuído para isso", disse Jerónimo recordando ainda o papel do PCP no aumento das pensões mínimas, na valorização das longas carreiras contributivas, na redução do preço da electricidade e passes dos transportes e na gratuitidade dos manuais escolares.Contudo, o líder do PCP lamenta que "em vez de avançar com o que é preciso, o Executivo recorra ao PSD e ao CDS para impedir mais avanços que melhorem as condições de vida dos trabalhadores. Nesse sentido, acusou o Governo de utilizar o PSD como "pronto-socorro na legislação laboral". Para que o CDS não ficasse isento de críticas, acusou os centristas de serem um "atrelado" do PS e do PSD sempre que em causa estiver a preocupação com os patrões.



"Impunha-se que o Governo retirasse a sua proposta", atirou Jerónimo de Sousa considerando a reforma às leis do trabalho em cima da mesa "aumenta o justo descontentamento dos trabalhadores". O líder comunista sustentou que o Executivo ainda está "a tempo" de aumentar o salário mínimo nacional para 650 euros em 2019 em vez dos 600 fixados. Jerónimo pediu ainda aumentos salariais para a Função Pública, que está há perto de 10 anos "sem receber um cêntimo de aumento salarial".

É recorrente esta crítica vinda da esquerda, mas uma vez mais Bloco de Esquerda e Verdes (PEV) lamentaram que a obsessão do Governo com a redução do défice impeça que sejam dados passos mais significativos na melhoria dos serviços públicos e condições de vida das pessoas.Depois dos ataques da direita relacionados com a paralisação provocada pelas greves em diversos sectores, a coordenadora do Bloco começou por notar que há claras melhorias face à situação verificada durante a anterior governação (PSD-CDS), contudo Catarina Martins lamentou que problemas como a greve dos enfermeiros dos blocos operatórios não esteja resolvida. E se não está não é por incompetência do Governo, sustentou Catarina Martins, para quem tudo se resumo à falta de vontade de negociar. "Se o Governo quisesse negociar, já tinha estes dossiês resolvidos."

O Executivo do PS adia a resolução dessas questões porque "considera que é mais importante" baixar o défice tal como exigido por Bruxelas. "Todos sabemos como há tanta despesa que não tem sido executada, e como a economia está a crescer este é o tempo" de apostar no reforço dos serviços públicos", defendeu a líder do Bloco sublinhando que o presidente francês, Emmanuel Macron, "acaba de anunciar mais défice em França".



Na mesma linha, a deputada ecologista Heloísa Apolónia criticou o facto de que "a obsessão deste Governo com o défice signifique o congelamento de um conjunto de investimentos fundamentais para o país". Apolónia considera que não seria por haver um agravamento do défice que as contas públicas ficariam descontroladas, pelo que rematou acusando o Executivo do PS de ser "mais papista do que o papa"nesta questão.



O primeiro-ministro acolheu as críticas mas defendeu que apesar de a economia "estar a crescer há três anos" e de estar a "convergir com a União Europeia", é preciso perceber o ponto de partida do Governo. "A riqueza nacional só agora atingiu o nível de 2008 (...) Temos de perceber o ponto de partida", afirmou sustentando que não pode haver a "ilusão de que a economia a crescer torna tudo possível". Assim sendo, Costa reiterou que é preciso continuar o caminho seguido até aqui, apostando na redução da dívida como meio para "libertar recursos".