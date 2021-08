PCP limitar Festa do Avante a mais do dobro da lotação permitida no ano passado

O Partido Comunista Português (PCP) quer limitar a lotação máxima no recinto da Festa do Avante a 40 mil pessoas, mais do dobro da lotação permitida na edição do ano passado. O evento que marca anualmente a rentrée dos comunistas tem, segundo o PCP, capacidade para receber 100 mil pessoas, mas terá novamente limites devido à pandemia."A lotação máxima no recinto da Festa do Avante! licenciada em anos anteriores para 100 mil visitantes (e apenas considerando a área da Quinta da Atalaia) é atualizada este ano para a lotação de 40 mil", lê-se no plano de contingência da Festa divulgado pelo PCP.A edição deste ano tem data marcada para os dias 3, 4 e 5 de setembro e, à semelhança da edição do ano passado, o recinto do evento vai ter uma área total de 31,4 hectares. Vão estar também abertas aos visitantes "áreas normalmente vedadas, no sentido de garantir um melhor descongestionamento e distanciamento, quer entre os diversos espaços quer entre os visitantes".O uso de máscara será obrigatório nos balcões de atendimento, instalações sanitárias, exposições e nos restantes espaços fechados, e serão tomadas medidas para "garantir a todos visitantes a informação necessária, nomeadamente a relativa às boas práticas e recomendações de higiene e saúde pública".Será ainda necessária a apresentação do certificado digital ou de um teste negativo à covid-19, "aquando da validação do bilhete de ingresso".O PCP, quetem estado a coordenar os preparativos da Festa do Avante com as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), informa também que a redução de 10 para 3 grandes palcos centrais vai manter-se e, tal como o cinema e o teatro, vão continuam a funcionar ao ar livre.O horário de início da Festa do Avante será, como habitualmente, às 19h, mas as portas abrirão às 16h, para "evitar aglomerações nas entradas". Todos os espaços de restauração deverão encerrar até à 1h00, na sexta-feira e no sábado, e até às 22h30, no domingo. Já os espetáculos terminam até à 1h30 na sexta-feira e no sábado, e até às 23h00 no domingo.Na edição do ano passado, o PCP cortou a lotação máxima para 33 mil pessoas em simultâneo no recinto da festa, mas a DGS acabou por limitar ainda mais o número de presenças, autorizando apenas um máximo de 16,5 mil pessoas em simultâneo no recinto.