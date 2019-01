Pedro Duarte: "Votação por braço no ar seria morte política de Rui Rio”

A permanência de Rui Rio na liderança do PSD vai esta quinta-feira a votos. Mas o método que será usado na votação da moção – por voto secreto ou braço no ar – ainda não é consensual. Para Pedro Duarte, ex-líder da Juventude Social-democrata (JSD), "a votação por braço no ar seria a morte política de Rui Rio", disse em entrevista ao Público.





"Não acredito que a votação não venha a ser por voto secreto. Se assim não for, esse momento seria o da morte política do dr. Rui Rio, não teria cara para enfrentar os portugueses no dia a seguir", sustentou.





O antigo líder da JSD acusou ainda Rio de estar cada vez mais "fragilizado" e de colocar o partido numa situação "perigosa" por duas razões: "O próprio não mostrou vontade de alterar a sua estratégia e pela forma como preparou este Conselho Nacional. Permitir que os seus próximos – e isto é dramático – andem a defender que a votação não deve ser de forma secreta é assumir a sua fragilidade, é assumir que não sairá nunca bem de uma situação destas".