Pedro Marques acusa Rangel de "sujar a democracia"

Pedro Marques acusa Paulo Rangel de "insultos e falsidades", de faltar ao Parlamento Europeu para tratar do escritório de advogados e de alimentar populismos à boleia do ‘familygate’.

Em entrevista ao Expresso, o cabeça de lista do PS às eleições europeias diz que o candidato do PSD é "um dos piores deputados do Parlamento Europeu" e acusa Paulo Rangel de "sujar a democracia".

Pedro Marques considera que foi o PSD que alimentou o caso das nomeações de familiares. "É mais lenha para a fogueira dos populistas, e o PSD conseguiu aquilo que queria", afirmou. "Concluiu-se que toda a gente nomeou pessoas, certamente competentes, para o Governo que eram familiares de alguém. Até Cavaco Silva, que veio à campanha dizer que nunca tinha nomeado ninguém, fê-lo".

Recusando quantificar um resultado do PS nas eleições, Pedro Marques diz que a "a bitola é ganhar as eleições e ganhar de uma forma clara" e não "ganhar por ‘poucochinho’".

Em relação às sondagens que apontam para uma queda do PS e subida do PSD, o ex-ministro das Infraestruturas nega uma "tendência de descida" dos socialistas.

"Há um PSD que não existia, que chegou a estar abaixo dos 20% quando andavam aos tiros uns aos outros. Agora, há um PSD que recuperou a normal influência junto do seu eleitorado. Mas não existem propostas do PSD para estas eleições. Só insultos e falsidades. Essa é a minha grande frustração", diz Pedro Marques na entrevista ao Expresso.

Sobre o trabalho do candidato do PSD às europeias, Pedro Marques diz que Paulo Rangel "é um dos piores deputados do Parlamento Europeu". "Foi advogado de negócios no sector privado enquanto faltava a quatro em cada cinco votações no Parlamento Europeu", acusou.