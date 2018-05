Pedro Nuno Santos responde a Santos Silva e quer afirmação do PS à esquerda

Já com o Congresso do final do mês no horizonte, Pedro Nuno Santos defende que o sucesso do Governo e da actual maioria nada deve à terceira via e pede a afirmação do PS à esquerda. Foi uma resposta a Augusto Santos Silva que defendeu que os socialistas não devem enterrar a terceira via.

A julgar pela troca de argumentos feita entre dois elementos do Governo socialista, através de artigos de opinião publicados no jornal Público, o debate ideológico está de regresso ao PS e deverá assumir papel central no próximo Congresso do partido, agendado para o final deste mês, na Batalha.

Esta sexta-feira, num texto intitulado "a social-democracia para além da terceira via", Pedro Nuno Santos começa por considerar que o acordo parlamentar que deu origem à actual solução governativa "pode ter salvo o PS" do retrocesso verificado da social-democracia um pouco por toda a Europa. E numa crítica à ala direita do partido, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares garante que "teria sido bem diferente" se o PS tivesse viabilizado um Governo PSD-CDS.







O governante responsável por articular São Bento com a esquerda parlamentar direcciona depois o artigo numa resposta ao seu colega de partido e Executivo, Augusto Santos Silva, quando defende que "o sucesso deste Governo e desta maioria nada deve à terceira via".





É que há duas semanas, também no Público, o ministro dos Negócios Estrangeiros – muitas vezes apontado, entre outros por Jorge Coelho, como o "ideólogo" do Governo – argumentou que enterrar a "renovação e modernização" possibilitadas pela terceira via seria "fatal para a reafirmação de que precisamos".





"O futuro da esquerda democrática não está na radicalização política ou programática (…) O caminho não é, portanto, oscilarmos para os extremos, mas sim manter a autonomia do nosso posicionamento central", escreveu então Santos Silva. Ao que Pedro Nuno Santos reage defendendo que "não é preciso afastarmo-nos da esquerda". Onde Santos Silva quer um PS a afirmar-se "como esquerda europeísta e moderada", Nuno Santos quer que os socialistas "evitem "uma excessiva diluição das fronteiras com outros partidos".