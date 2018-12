Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta sexta-feira, 7 de Dezembro, que as eleições legislativas de 2019 serão em 6 de Outubro e as eleições para a Assembleia Regional da Madeira duas semanas antes, dia 22 de Setembro.Este calendário eleitoral definido pelo Chefe de Estado foi anunciado através de uma nota no portal da Presidência da República na Internet, na qual se lê que "os decretos presidenciais fixando as datas destas eleições serão publicados oportunamente no ano que vem".Marcelo Rebelo de Sousa decidiu as datas destas eleições após ter ouvido os partidos políticos com assento parlamentar sobre o momento da realização das legislativas, entre quarta e quinta-feira desta semana, no Palácio de Belém, em Lisboa.Antes, no dia 2 de Novembro, no Funchal, o Presidente da República já tinha ouvido os partidos representados na Assembleia Legislativa Regional da Madeira sobre a data das eleições regionais de 2019.