Centeno deverá liderar lista do Algarve nas legislativas

O ministro das Finanças será o candidato do PS pelo circulo eleitoral de Faro, escreve esta quarta-feira o jornal Público. Ainda que a decisão não esteja formalmente tomada, o PS do Algarve já a dá por adquirida. Em Lisboa, Centeno desmente.

A família de Mário Centeno é natural da aldeia de Giões, perto de Alcoutim, e a junta de freguesia da terra prepara já o arranque da campanha para as legislativas, que irá acontecer em agosto, em pleno período das festas de Verão. Segundo escreve o jornal Público, na sua edição desta quarta-feira, 24 de abril, o ministro das Finanças deverá encabeçar a lista socialista pelo Algarve e a campanha avançará a 4 de Agosto, dia de festa da aldeia de Giões.

A decisão sobre os cabeças de lista dos vários distritos nas legislativas está longe de estar fechada, até porque para já as atenções estão ainda concentradas nas eleições europeias de maio, mas no PS Algarve já é dada como certa a candidatura e liderança de Mário Centeno, acrescenta o Público.



Entretanto, fonte oficial do Ministério das Finanças veio já afirmar que a notícia "não tem qualquer fundamento".





O ministro, recorde-se, nasceu em Olhão e viveu em Vila Real de Santo António.