Presidenciais: Ventura com mais do triplo do orçamento de Ana Gomes

O atual chefe de Estado e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou que pretende gastar somente 25 mil euros, metade dos 50 mil euros previstos pela diplomata e ex-eurodeputada do PS.Já a estrutura do deputado único do partido da extrema-direita parlamentar prevê gastar 25 mil euros só na "conceção da campanha, agências de comunicação e estudos de mercado" e valor semelhante em "propaganda, comunicação impressa e digital"."Estruturas, cartazes e telas" são um item que vai implicar custos de 50 mil euros, enquanto 20.000 euros são destinados a "comícios e espetáculos", prevendo-se ainda mais 20.000 euros para "brindes e outras ofertas".Ainda segundo o documento, as maiores fontes de financiamento da campanha de Ventura são "contribuição de partidos políticos (25 mil euros), "angariação de fundos" (25 mil euros) e "donativos" (100 mil euros), mas o documento não identifica nomes ou entidades.Há ainda a previsão de "donativos em espécie" (cinco mil euros) e outro tanto em "cedência de bens a título de empréstimo".As eleições presidenciais realizam-se em 24 de janeiro de 2021, terminando quinta-feira o prazo para a entrega de assinaturas de cidadãos eleitores e formalização das candidaturas junto do Tribunal Constitucional.