Presidente da República recebe partidos políticos a 6 e 8 de novembro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber os partidos com assento na Assembleia da República, nos próximos dias 6 e 8 de novembro.



De acordo com uma nota publicada, esta sexta-feira, na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa convidou os partidos políticos com assento parlamentar para audiências "no âmbito dos habituais encontros periódicos e na sequência da apresentação da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2024".



Na segunda-feira, dia 6, o chefe de Estado recebe os líderes do Livre, Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português (PCP), Iniciativa Liberal e Chega. Já os encontros com os representantes do Partido Social Democrata (PPD/PSD) e do Partido Socialista (PS) terão lugar na quarta-feira dia 8.