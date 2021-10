Paços do Concelho, em Lisboa,

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que o país está perante uma "ocasião única e irrepetível de

a pensar em todos os portugueses", reforçando que, se falharmos esta oportunidade, os mais castigados serão os jovens.





Leia Também Marcelo Rebelo de Sousa é o 2.º Mais Poderoso de 2021 "Não podemos perder [esta oportunidade]. Não a vamos perder", concluiu.

O Presidente da República reforçou a importância de Portugal não perder o "comboio" do novo ciclo económico para apostar numa renovação, indo ao encontro dos interesses globais do ambiente, da ciência, da energia e da tecnologia. No seu discurso de comemorações do 5 de outubro, Marcelo Rebelo de Sousa fala numa "oportunidade que pode não voltar mais"."[No passado] demos passos importantes, mas ficámos para trás naquilo que podíamos ser. Desta vez, falhar a entrada a tempo [no novo ciclo económico], sem apelo nem agravo, será uma oportunidade que pode não voltar mais", disse Rebelo de Sousa, nosem dia de feriado nacional dos 111 anos da Implementação da República. O chefe de Estado lembrou que é "tempo de enterrar a maldição de termos perdido a revolução industrial no século XIX" e a "perda de tração com a ditadura".reconstruir destinos, refazer esperanças, renovar sonhosAlém do ciclo económico, o Presidente da República começou por referir a importância de tornar este 5 de Outubro uma "data viva". Mas, para isso, diz ser necessário olhar para todo o povo sem "preconceitos", de forma a travar as desigualdades. "Nunca venceremos desafios de novo ciclo económico com dois milhões de pobres e alguns mais em risco de pobreza"."Se queremos que o 5 de outubro tenha algum sentido para todos nós então há que fazer dele uma data viva. O 5 de outubro de 2021 só é uma data viva se quiser dizer um Portugal mais inclusivo". Só assim se "projetará" um país assente nos ideais originários da República, adianta. "Um Portugal mais atento ao povo, à sua voz, nos direitos sociais, na atividade economia, na educação. Se queremos um 5 de outubro uma data viva, então criemos um Portugal mais inclusivo", reforçou.