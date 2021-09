Além de ser um católico praticante, Marcelo sabe também da importância que a Igreja Católica tem no país. Tem uma ótima relação com o cardeal-patriarca de Lisboa.

Manuel Clemente Além de ser um católico praticante, Marcelo sabe também da importância que a Igreja Católica tem no país. Tem uma ótima relação com o cardeal-patriarca de Lisboa.

Maria João Ruela Marcelo tem uma boa relação com a ex-jornalista e sua conselheira para as comunidades emigrantes. As suas opiniões sobre questões sociais são tidas em conta pelo Presidente.

Gouveia e Melo O vice-almirante foi condecorado por Marcelo com a Grã-Cruz da Ordem de Avis pela sua carreira militar. O Presidente elogia o seu papel na coordenação do plano de vacinação contra a covid-19.

Papa Francisco Marcelo dialogou com o Papa sobre a sua vinda à Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa. E espera-se uma segunda visita do Papa. Têm uma boa relação institucional.