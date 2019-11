O FMI suspendeu em dezembro um desembolso de 5,4 mil milhões de dólares, depois de o Governo de Macri não ter cumprido determinadas metas, entre as quais as relativas à inflação.

"Estou com um grande problema e vou pedir mais 11 mil milhões", questionou Fernandez, numa entrevista à emissora local Con Vos, referindo-se à grave crise económica que afeta a Argentina.



Alberto Fernandez (peronista de esquerda), que irá suceder a Mauricio Macri (centro-direita) na presidência, declarou que o seu objetivo é "relançar a economia para poder pagar e resolver o problema da dívida com bom-senso".



O FMI suspendeu em dezembro um desembolso de 5,4 mil milhões de dólares (cerca de 4,9 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual), depois de o Governo de Macri não ter cumprido determinadas metas, entre as quais as relativas à inflação.



A inflação deverá chegar aos 50% no final do ano, de acordo com vários organismos internacionais.



A economia argentina está em recessão há 20 meses e o Presidente Macri teve de anunciar uma renegociação dos títulos de dívida no mercado local.



Segundo o FMI, a atividade económica da Argentina deverá contrair-se em 3,1% este ano.

