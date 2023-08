Presidente marca segunda parte da reunião do Conselho de Estado para 5 de setembro

, em Évora, com a "Academia Socialista" e que contará com um





, com o encerramento a cargo do presidente socialista, Carlos César. A primeira parte da reunião do Conselho de Estado para analisar a situação económica, social e política do país teve, pelos relatos avançados por vários jornais, fortes críticas à atuação do Governo, com maior destaque para o antigo ministro das Finanças, Miguel Cadilhe, e o ex-Presidente Cavaco Silva. Críticas que acabaram por não ter resposta do primeiro-ministro nem avaliação por parte de Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República convocou para o dia 5 de setembro os conselheiros de Estado para o segundo "round" da reunião no dia 21 de julho que foi interrompida para que o primeiro-ministro apanhasse um avião para a Nova Zelândia para assistir à estreia da seleção nacional do campeonato mundial de futebol feminino.De acordo com a RTP e o Expresso, a convocatória foi enviada esta quinta-feira aos conselheiros para que o encontro seja retomado no dia 5 de setembro, na véspera do arranque da rentrée política do PS que decorre de 6 e 10 de setembrodiscurso de abertura do secretário-geral do partido e primeiro-ministro, António Costa