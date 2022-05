Primeiro-ministro francês demite-se. Elisabeth Borne é a sucessora

O primeiro-ministro francês Jean Castex demitiu-se esta segunda-feira, pedido aceite pelo presidente Emmanuel Macron. Esta era uma decisão já esperada, tendo em vista a remodelação do governo depois das eleições de Abril.Na rede social Twitter, o presidente francês reagiu e agradeceu a Castex: "Durante quase dois anos, atuou com paixão e compromisso ao serviço de França. Orgulhemo-nos do trabalho realizado e dos resultados alcançados em conjunto."A nova primeira-ministra, já confirmada no site da presidência francês, é Elisabeth Borne, que era até agora ministra do Trabalho. Macron já tinha dado a entender que esta podia ser uma das suas escolhas, quando referiu que queria alguém no cargo com experiência nas áreas social e ambiental.Na mesma nota, o presidente francês encarrega também a nova primeira-ministra de formar governo.Com a nomeação de Borne, esta é apenas a segunda vez em 30 anos que uma mulher é apontada ao cargo de primeiro-ministro, depois de Édith Cresson no início dos anos 1990.