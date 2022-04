Programa de Governo com "reajustamento" já foi entregue ao Parlamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O programa de Governo, aprovado esta quinta-feira em reunião de Conselho de Ministros, já foi entregue ao presidente da Assembleia da República pela ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.



A apresentação das linhas gerais do documento entregue a Augusto Santos Silva, será feita esta tarde, pela 15:00 horas. Para já, Ana Catarina Mendes diz que o programa "tem um reajustamento, no sentido de responder a todos os desafios que foram colocados ao mundo e a Portugal" com o início da guerra na Ucrânia.



A governante avança ainda, em declarações aos jornalistas transmitidas pelas televisões, que este é um programa para a "longa legislatura" de quatro anos e meio e que desta forma foi "cumprido aquilo que tinha sido uma promessa eleitoral, que "assim que o Governo tomasse posse entregaria de imediato o seu programa à Assembleia da República, para que seja debatido na próxima semana".