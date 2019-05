PS aprova programa eleitoral a 20 de julho e candidatos a deputados uma semana depois

O PS vai apresentar o programa eleitoral para as próximas legislativas no dia 20 de julho, após quatro convenções regionais, e escolhe os seus candidatos a deputados na última semana desse mês.

Este calendário foi transmitido à agência Lusa por fonte socialista, depois de o secretário-geral do PS, António Costa, ter apontado as quatro prioridades estratégicas para a próxima legislatura, durante um discurso que fez na abertura da reunião da Comissão Política Nacional do partido, em Lisboa.