PS elogia "o legado" de António Costa e critica "a maledicência" da oposição

O PS prometeu continuar "o legado" de oito anos de governo de António Costa, que hoje fez a sua última mensagem de Natal como primeiro-ministro, e qualificou de "maledicência" as reações da oposição.Foi uma "mensagem de grande lucidez, mas também de grande esperança no futuro" e o que o PS "se propõe é continuar este trabalho, de continuar a desenvolver este legado" e "a trabalhar com base na estabilidade, na previsibilidade e na segurança que os portugueses exigem dos políticos", disse à agência Lusa o vice-presidente da bancada socialista João Torres.Minutos depois da mensagem de Natal do primeiro-ministro, o deputado disse que António Costa "entregará um país inquestionavelmente melhor do que aquele que encontrou no final de 2015".E, em resposta à oposição, à esquerda e à direita, que criticou a mensagem de Costa por alegadamente descolar da realidade, João Torres afirmou: "ao longo do último ano e meio, [a oposição] está especializada na maledicência".