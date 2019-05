Os votos noutros partidos ou os votos nulos/brancos representam 5%. As estimativas propostas são baseadas apenas nas intenções de voto dos inquiridos que afirmaram que iam votar "de certeza". De acordo com a Católica, estes resultados não preveem o que vai acontecer nas eleições – apenas retratam o posicionamento dos portugueses à data da inquirição. As estimativas propostas são baseadas apenas nas intenções de voto dos inquiridos que afirmaram que iam votar "de certeza". De acordo com a Católica, estes resultados não preveem o que vai acontecer nas eleições – apenas retratam o posicionamento dos portugueses à data da inquirição.

As estimativas de resultados eleitorais apontam para a vitória do PS, com 39% dos votos. Segue-se o PSD, com 28% dos votos, o Bloco de Esquerda, com 9%, a CDU, com 8%, o CDS-PP, com 7%, o PAN, com 3%, e o Aliança, com 1%.Apesar de ser o partido mais votado, a sondagem da Universidade Católica para a RTP e Público mostra que o PS não teria maioria absoluta. Perante vários cenários de acordos pós-eleitorais, o que reúne maior consenso é a hipótese de um Governo PS com um ou dois partidos à sua esquerda parece ser a que reúne mais apoio, com 27%Já 16% dos inquiridos consideram que o PS devia estar sozinho no Governo. A mesma percentagem defende que os socialistas deveriam juntar-se a mais um ou dois partidos à sua direita.