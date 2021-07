PSD acusa Governo de "não ter mão para reerguer" país

O PSD acusa o Governo de "não ter mão para reerguer o país", por estar "cansado e desgastado" com "imensas trapalhadas". A posição foi assumida pelo líder parlamentar Adão Silva no debate do estado da nação. O presidente do partido, Rui Rio, não marcou presença no hemiciclo por motivos familiares.





"Como vai chegar à libertação se o governo não é capaz de dar garantias nos tempos de provação?", atirou o líder da bancada social-democrata.



Adão Silva centrou o debate nos problemas do Sistema Nacional de Saúde (SNS), lembrando que há um milhão de portugueses sem médico de família e lembrou depois a "distribuição minoritária para as empresas" no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).





O primeiro-ministro respondeu de imediato às acusações. "Será, por cansaço, a maior trapalhada que ouvi dizer na Assembleia da República", atirou. António Costa classificou o PSD como o "maior inimigo do SNS", ao ter votado contra a sua criação e contra a lei de bases do setor.



Já a nível económico, Costa lembrou que o desemprego está agora nos 7,1%, quando ultrapassou os 18% na última crise. "Não temos regateado esforços para apoiar as empresas", afirmou, concretizando que os apoios diretos a fundo perdido atingiram os 5428 milhões de euros. A estes juntam-se mais de 12 mil milhões em linhas de crédito, acrescentou.





O primeiro-ministro insistiu ainda que os investimentos públicos previstos no PRR irão beneficiar as empresas. "Além das férias, arranje um intervalinho para ler o PRR", aconselhou Costa a Adão Silva.