Costa promete vacinação das crianças entre 12 e 17 anos até 19 de setembro

O primeiro-ministro promete ter tudo preparado para que as crianças entre os 12 e os 17 anos possam receber a vacina contra a covid-19 até 19 de setembro, "a tempo do início do próximo ano letivo". A garantia foi deixada esta quarta-feira, 21 de julho, no debate do Estado da Nação, que decorre na Assembleia da República.António Costa sublinhou que a primeira prioridade que ressalta da pandemia é "completar o processo de vacinação", porque o país está "numa corrida contra o tempo", entre o progresso da vacinação e o surgimento de mais variantes da doença.

Depois de renovar a garantia de que em meados de agosto 73% da população adulta terá a vacinação completa e 82% pelo menos a primeira dose administrada, defendeu que "é tempo de alargar a nossa ambição e de garantir também a proteção das crianças e dos jovens".



O primeiro-ministro disse que ainda espera uma decisão da Direção-geral de Saúde sobre esta questão, mas que "tudo está preparado para que nos fins de semana entre 14 de agosto e 19 de setembro possam ser administradas as duas doses de vacina aos jovens entre os 12 e os 17 anos", envolvendo 570 mil crianças.



As outras prioridades prendem-se com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, das aprendizagens, com a regulação do teletrabalho e o combate à precariedade, e ainda promover a recuperação económica.



Quanto ao mercado de trabalho, o primeiro-ministro assegurou que quer combater o trabalho precário. Costa diz que a pandemia revelou "formas chocantes de esconder verdadeiras relações de trabalho" e defendeu que todo este trabalho "tem de ser reconhecido com a necessária proteção e dignidade".



Por fim, no que diz respeito à recuperação da economia, disse ter um total de "40 mil milhões de euros para a recuperação da economia", entre o Programa de Recuperação e o Portugal 2030.



Costa reforçou ainda a importância de avançar nas agendas estratégicas como o "desafio demográfico e o combate às desigualdades", a digitalização da economia e a transição climática. Disse estar confiante no cumprimento da meta de realojar 26 mil famílias até 25 de abril de 2024, dando nota de 71 acordos para estratégias locais de habitação fechados com os municípios e outros 180 planos em preparação.



Assegurou que os recursos para a digitalização aumentaram em 70% e que os recursos para melhorar as qualificações triplicaram.



(Notícia atualizada com mais informação às 15:46)