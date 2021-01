PSD anuncia queixa-crime contra Costa por acusação "delirante" a três sociais-democratas

O PSD vai apresentar uma queixa-crime contra o primeiro-ministro, depois de António Costa ter acusado Paulo Rangel, Miguel Poiares Maduro e Ricardo Batista Leite de estarem envolvidos numa campanha para denegrir a imagem externa do país."As declarações de António Costa, ao afirmar a existência de uma campanha contra o nosso país, sem justificação ou fundamentação, revelam sem margem para dúvida um exercício delirante e inaceitável das funções de primeiro-ministro", criticou hoje o partido, num comunicado da Comissão Permanente do PSD, núcleo duro da direção.O partido considera que "a acusação individualizada de três destacados militantes do PSD agrava essa irresponsabilidade e justifica a apresentação de uma queixa crime contra o primeiro-ministro, junto do Ministério Público".