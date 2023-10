PSD passa PS, mas ninguém descola

PSD regressa ao primeiro lugar do barómetro da Intercampus, pela segunda vez este ano, mas a distância do PS mantém-se curta. Popularidade de Medina e Costa caem em mês de apresentação do OE para 2024.



O partido de Montenegro conseguiu superar os socialistas depois de cinco meses seguidos no segundo lugar. Mariline Alves Tiago Sousa 27 de Outubro de 2023 às 07:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E m mês de Orçamento do Estado, é o PSD quem recebe as melhores notícias no barómetro de outubro da Intercampus para o Negócios, CM e CMTV. Os sociais-democratas, pela segunda vez este ano, regressam ao topo das preferências dos inquiridos da sondagem, depois de cinco meses atrás dos socialistas. Ainda assim, apesar de o PS ter caído 0,6 pontos percentuais em relação a setembro, a diferença entre os dois maiores ... ... Saber mais Barómetro PSD PS Intercampus Fernando Medina António Costa

PSD passa PS, mas ninguém descola









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: PSD passa PS, mas ninguém descola O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar