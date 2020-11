PSD, PPM e CDS acordam coligação à direita para governar os Açores

Os presidentes regionais do CDS, PPM e PSD – Artur Lima, Paulo Estêvão e José Manuel Bolieiro – respetivamente, reuniram-se e os três partidos "concordaram que a única solução estável para a governação dos Açores passa por uma coligação de direita", diz o Público.

A assinatura de um acordo escrito é prioritária, refere. Os "restantes apoios do Chega, Iniciativa Liberal ou PAN vão obrigar a acordo escrito no parlamento", refere, por seu lado, o Observador. Isto porque ficam a faltar, ainda assim, três deputados para viabilizar esta solução.

"O Observador sabe que Bolieiro terá nos seus planos fechar nos próximos dias acordos de incidência parlamentar com Chega e Iniciativa Liberal, partidos que já disseram que chumbariam um governo PS. A hipótese de incluir o PAN também não está de todo excluída".

Fonte da estrutura social-democrata açoriana tinha já ontem indicado à Lusa que o conselho regional do PSD/Açores mandatou José Manuel Bolieiro para "negociar" com o CDS-PP e o PPM. "O conselho regional deliberou por unanimidade e aclamação mandatar o presidente do PSD/Açores para negociar com o CDS e o PPM", indicou a referida fonte.É sabido que o PSD está à procura de parceiros para constituir um governo na região, mesmo tendo o PS vencido – em minoria relativa – o sufrágio de domingo passado.O PS venceu as eleições regionais nos Açores, elegendo 25 dos deputados à Assembleia Legislativa Regional, mas um bloco de direita, numa eventual aliança (no executivo ou com acordos parlamentares) entre PSD, CDS-PP, Chega, PPM e Iniciativa Liberal poderá funcionar como alternativa de governação na região, visto uma junção de todos os parlamentares eleitos dar 29 deputados (o necessário para a maioria absoluta).O PAN, que também elegeu um deputado, pode também viabilizar parlamentarmente um eventual governo mais à direita, diz a Lusa.A lei indica que o representante da República para os Açores, Pedro Catarino (na foto), nomeará o novo presidente do Governo Regional "ouvidos os partidos políticos" representados no novo parlamento açoriano.Segundo indicação dada à Lusa por fonte do gabinete do representante da República, Pedro Catarino só poderá ouvir os representantes dos partidos políticos eleitos no domingo uma vez publicados os resultados oficiais em Diário da República, o que ainda poderá demorar alguns dias.Depois da tomada de posse do próximo Governo dos Açores, haverá um prazo máximo de 10 dias para o programa do executivo ser entregue à Assembleia Legislativa.