PSD quer audição urgente de ministro do Ambiente sobre 14 contratos de concessão mineira

Leia Também Governo nega assinatura de 14 contratos de exploração de minerais

Leia Também Quercus repudia assinatura de contratos de exploração de minérios no país

Leia Também Assinado contrato de exploração de lítio na Serra da Argemela, no Fundão e Covilhã

O grupo parlamentar do PSD requereu hoje a audição urgente do ministro do Ambiente sobre a aprovação de 14 contratos de concessão mineira aprovados pelo Governo em vésperas de dissolução da Assembleia da República.De acordo com um requerimento, entregue hoje no parlamento e endereçado ao presidente da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, os sociais-democratas solicitaram a "audição urgente" de João Pedro Matos Fernandes na Assembleia da República e também do secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba.Em causa está a assinatura de 14 contratos (nove contratos e cinco adendas a contratos) para prospeção, pesquisa e exploração de recursos minerais, que ocorreu em 28 de outubro, um dia depois do 'chumbo' na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), de acordo com o "Movimento Não às Minas - Montalegre".Na sustentação, a bancada do PSD considerou que "em véspera de dissolução da Assembleia da República e consequente redução da sua capacidade de escrutínio, estando o país focado mediaticamente na crise política, o Governo pode estar a apressar a aprovação de processos que são complexos, polémicos e que poderão acarretar riscos ambientais e de saúde pública".Os sociais-democratas advertiram que "há falta de transparência" no processo, acrescentando que foi "conduzido com opacidade e arrogância"."Não se compreende o 'timing' político destas decisões, sobretudo porque fica aparente a ideia de 'aprovação em bloco' de projetos, à pressa, antes de uma eventual mudança de Governo", completou o PSD.O partido pretende saber que contratos foram "aprovados ou despachados" nas últimas semanas, assim como a "designação, localização" e promotores, o histórico sintético de cada processo, "área afetada e âmbito", assim como outros elementos.Estes detalhes, prosseguem, poderiam ser pedidos ao ministro do Ambiente e da Ação Climática em condições normais. Contudo, a "iminência da dissolução do parlamento, importa um esclarecimento urgente destas questões enquanto o poder de escrutínio não está diminuído".