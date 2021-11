Governo assina num só dia 14 contratos de exploração de minerais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na semana passada, a 28 de outubro, o Governo assinou com diversas empresas 14 contratos de exploração mineira. A notícia avançada esta quinta-feira pelo Público dá conta de vários acordos, assinados pela equipa da pasta da Energia, de entre os quais a exploração de lítio em Argemela, Covilhã, a concessão de volfrâmio, na Borralha, Montalegre, e a exploração de cobre, chumbo e zimnco na Lagoa Salgada, Grândola.Os contratos assinados dão luz verde para as empresas arrancarem com os trabalhos, contudo ficam dependentes dos respetivos estudos de impacto ambiental. Têm um prazo de dois anos para obter essa viabilização.