Paulo Rangel diz que concessões de exploração mineira merecem investigação

O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel afirmou hoje que há "qualquer coisa de misterioso" em relação às 14 concessões de exploração mineira e que o tema "merece uma investigação e um esclarecimento".





Em declarações à agência Lusa, à entrada para um encontro com militantes, no auditório do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), em Castelo Branco, Rangel disse que "não é aceitável" que o Governo "feche 14 explorações de concessões de exploração de minério logo a seguir à eclosão de uma crise política, especialmente quando condiciona essas concessões ao aparecimento de um estudo de impacte ambiental".





Em causa está a assinatura pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), em 28 de outubro, de nove contratos com empresas mineiras -- quatro para exploração e cinco para prospeção e pesquisa -- e cinco adendas a contratos já existentes.





Leia Também PSD quer audição urgente de ministro do Ambiente sobre 14 contratos de concessão mineira

No caso particular da exploração de lítio na Serra da Argemela, que abrange os concelhos da Covilhã e Fundão, no distrito de Castelo Branco, o eurodeputado do PSD realçou a proximidade ao rio Zêzere e à localidade de Barco.





"Há aqui impactos que podem ser muito graves. Claro que eles devem ser estudados cientificamente. Pelo menos os indícios externos são demasiado fortes, manifestos e evidentes para que se possa tomar uma decisão [exploração] sem o estudo de impacte ambiental circunstancial", frisou.





Para Rangel, aquilo que seria expectável num Governo "que tem a sua legitimidade diminuída", é que tratasse de por em marcha os estudos de impacte ambiental (já que estes são necessários), de forma a que o novo Governo, "em face de cada estudo de impacte ambiental para cada um dos 14 casos, pudesse decidir".





"Portanto há aqui uma precipitação, uma pressa. É motivo para fazer aquela pergunta: qual é a pressa? Isto merece uma explicação. Os casos podem não ser todos iguais", sublinhou.





O eurodeputado sustenta que os estudos de impacte ambiental podem demonstrar que "há utilidade, viabilidade e sustentabilidade ambiental" em alguns casos e pode não haver noutros.

"Houve uma precipitação e há falta de uma explicação e de um esclarecimento", concluiu.