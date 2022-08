Renúncia de Sérgio Figueiredo foi o "único ato digno que ocorreu", diz Rangel

de Sérgio Figueiredo ao cargo de consultor do Ministério das Finanças, para o qual tinha sido convidado.





"O Partido Social Democrata regista a renúncia do jornalista Sérgio Figueiredo, que é, em rigor, o único ato digno que ocorreu." Foi desta forma que o vice-presidente do partido, Paulo Rangel, reagiu à desistência"É preciso, no entanto, dizer que a renúncia do visado neste contrato atípico e estranho não encerra a polémica", vincou o eurodeputado, salientando que o ministro das Finanças, Fernando Medina, e o primeiro-ministro, António Costa, "têm ainda muito que esclarecer aos portugueses".Notícia em atualização