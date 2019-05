Rio assume "ambição" de vencer eleições Europeias

O presidente do PSD, Rui Rio, assumiu hoje que o partido vai para as eleições europeias "com ambição" de ganhar, mesmo que tal implique subir "13,14 ou 15%" em relação a 2014.

No encerramento da convenção temática do Conselho Estratégico Nacional do PSD dedicada aos Assuntos Europeus, Rui Rio situou a votação dos sociais-democratas em 2014 -- que em coligação com o CDS-PP foi de 27,7% - na casa dos 19 ou 20%".