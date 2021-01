Rio pede segundo mandato a Marcelo "mais exigente" com o Governo

O presidente do PSD, Rui Rio, partilha a vitória eleitorado do recandidato Marcelo Rebelo de Sousa e, tal como já fizera nas últimas semanas, apontou o PS como o "derrotado" desta noite eleitoral, e da "forma mais terrível: por falta de comparência".Em reação às presidenciais, o líder social-democrata faz duas leituras essenciais. Sinalizou a "vitória fortíssima do candidato moderado de centro", Marcelo Rebelo de Sousa."A vitoria é do candidato do centro, nem da direita nem da esquerda. Nós não apoiámos um candidato de esquerda nem de direita, apoiámos um candidato moderado do centro", continuou.A outra leitura diz respeito ao "esmagamento da esquerda", que Rio disse, no seu conjunto, não ir além dos 20 e poucos por cento, enquanto os candidatos que não são de esquerda "terão sempre acima de 75%".Para este segundo mandato de Marcelo, Rio espera que seja "um bocadinho mais exigente com o Governo", até porque o presidente do PSD considera que, na gestão da pandemia, aquilo que tem havido é um "desgoverno".No entanto, a maior parte da intervenção de Rio centrou-se em explicações para garantir que o resultado de André Ventura não apresenta qualquer problema para o PSD, rejeitando, aparentemente, a existência de uma reconfiguração à direita.Rio insistiu que Ventura conseguiu superar o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, no Alentejo, uma região do país tradicionalmente favorável aos comunistas, assim como o distrito de Setúbal.Ou seja, para Rio a explicação do resultado de Ventura não advém de dinâmica à direita, mas de um "fenómeno transversal" em que o líder do Chega até consegue superar os comunistas nos seus próprios bastiões. Todas as análises que possam ir em sentido distinto são "lateralidades" para Rui Rio, que voltou a criticar as sondagens que colocam o PS acima dos 30% e, algumas, próximo dos 40%.