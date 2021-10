Rio quer adiar diretas no PSD para ir a jogo em caso de eleições antecipadas

Rui Rio admite convocar um conselho nacional extraordinário para levar novamente a votos o adiamento das eleições internas no PSD. A informação é avançada esta terça-feira, 26 de outubro, pelo Correio da Manhã , que acrescenta que o objetivo do presidente social-democrata é candidatar-se a primeiro-ministro em caso de eleições antecipadas.No último conselho nacional, recorde-se, Rui Rio já tinha proposto adiar as diretas do PSD, onde irá recandidatar-se e lutar pela presidência do partido contra Paulo Rangel. Na altura, Rio foi acusado de estar à espera da queda do Governo e a proposta foi rejeitada. Agora, contudo, o cenário de crise política ganha força e as eleições antecipadas são uma hipótese em cima da mesa, numa altura em que o Governo não consegue chegar a acordo com o Bloco de Esquerda e o PCP para aprovar o Orçamento do Estado para 2022.As eleições internas do PSD estão marcadas para 4 de dezembro e, para já, Paulo Rangel não recua na intenção de disputar a liderança do partido, argumentando que é necessário "legitimar" o líder do PSD que se candidate a primeiro-ministro.