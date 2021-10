Até onde foram as negociações que conduziram a lado nenhum

Oficialmente, as negociações entre Bloco de Esquerda, PCP e Governo para o Orçamento do Estado para 2022 ainda não estão fechadas, mas as posições estão cada vez mais afastadas, com tudo a apontar para o chumbo do documento na generalidade. Nem mesmo as cartadas jogadas na sexta-feira pelo PS, lançadas sobretudo a propostas do PCP, convenceram os antigos parceiros da geringonça. Com os atuais dados, há o risco de dissolução da Assembleia.