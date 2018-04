Rio revela ministros-sombra: Álvaro Almeida nas Finanças e Vinhas da Silva na Economia

O presidente do PSD anunciou a composição do governo-sombra que vai preparar o programa que o partido apresentará às legislativas de 2019. O Conselho Estratégico Nacional vai funcionar descentralizado, com duas áreas sectoriais em Coimbra e outras duas no Porto. Viseu e Aveiro acolhem uma área sectorial cada e Finanças. Públicas vai funcionar em Lisboa e no Porto.

Na linha da importância atribuída por Rui Rio à descentralização e deslocalização, o novo CEN vai ser operacionalizado com base nesta ideia. Rio explicou que Porto (Infra-estruturas e Coesão do Território; Solidariedade e Bem-estar) e Coimbra (Reforma do Estado, Autonomia e Descentralização; Justiça, Cidadania e Igualdade) vão acolher duas áreas sectoriais cada, e Viseu (Agricultura, Alimentação e Florestas) e Aveiro (Ambiente, Energia e Natureza) uma área. Já as Finanças Públicas vão funcionar de forma "mista", visto que o coordenador trabalhará a partir do Porto e o porta-voz de Lisboa. As restantes pastas ficarão em Lisboa.

No discurso de encerramento do Congresso do PSD de Fevereiro passado, Rio propôs, em termos de deslocalização, que o Tribunal Constitucional ou a Provedoria de Justiça pudessem ser transferidas para Coimbra e, já como líder em funções do partido, identificou a descentralização (a par dos fundos europeus) como área prioritária para negociação de entendimento com o Governo.

Com três semanas de atraso face à data inicialmente prevista, Rui Rio divulgou finalmente os nomes que vão integrar o reformulado Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, incumbido da responsabilidade de escrever o programa de governo com que os sociais-democratas vão concorrer às eleições legislativas do próximo ano. Como havia já sido anunciado, o renovado CEN, que tem como coordenador-geral o vice-presidente social-democrata David Justino, divide-se em 16 áreas sectoriais, cada uma das quais com um coordenador sectorial e um porta-voz.Justino, que acumulará com a coordenação da pasta de Educação, Cultura, Juventude e Desporto, terá como adjuntos na liderança do CEN os deputados António Leitão Amaro e Bruno Coimbra e Paula Reis. O candidato independente à Câmara do Porto nas últimas eleições, Álvaro Almeida, agora já filiado no partido, será o ministro-sombra das Finanças Públicas, tendo como porta-voz Joaquim Sarmento,Já a pasta da Economia, Trabalho e Inovação fica a cargo de Rui Vinhas da Silva, professor na área de Marketing no ISCTE. Luís Todo Bom, professor de Estratégia Empresarial do ISCTE, será o porta-voz para a Economia.O presidente do PSD reiterou que o objectivo passou por conciliar experiência com juventude. Assim, Rio disse que na figura do coordenador foram apontadas pessoas "com mais experiência e mais currículo" e para a função de porta-vozes alguém "mais jovem e mais disposto para o combate político directo". A média de idades dos coordenadores é de 60 anos e dos porta-vozes de 45. Contudo, há porta-vozes que estão longe de serem jovens ou menos experientes, como o demonstra a escolha do professor Luís Todo Bom (faz 70 anos em Maio) para porta-voz.Questionado sobre se a composição do CEN, que Rio voltou a rejeitar tratar-se de um governo-sombra, mostra uma renovação ou uma continuidade, o líder social-democrata não tem dúvidas: "há

Assuntos Europeus

Coordenador: Isabel Meirelles

Porta-voz: Mara Ribeiro Duarte

Relações Externas

Coordenador: Tiago Moreira de Sá

Porta-voz: Diana Soller

Finanças Públicas

Coordenador: Álvaro Almeida

Porta-voz: Joaquim Sarmento

Reforma do Estado, Autonomias e Descentralização

Coordenador: Álvaro Amaro

Porta-voz: João Paulo Barbosa de Melo

Defesa Nacional

Coordenador: Ângelo Correia

Porta-voz: Jorge Neto

Justiça, Cidadania e Igualdade

Coordenador: Licínio Lopes Martins

Porta-voz: Mónica Quintela

Segurança Interna e Proteção Civil

Coordenador: José Matos Correia

Porta-voz: José Manuel Moura

Agricultura, Alimentação e Florestas

Coordenador: Arlindo Cunha

Porta-voz: João Paulo Gouveia

Infraestruturas e Coesão do Território

Coordenador: Falcão e Cunha

Porta-voz: Vladimiro Feliz

Ambiente, Energia e Natureza

Coordenador: Ana Isabel Miranda

Porta-voz: Salvador Malheiro

Economia, Trabalho e Inovação

Coordenador: Rui Vinhas da Silva

Porta-voz: Luís Todo Bom

Saúde

Coordenador: Luís Filipe Pereira

Porta-voz: Ricardo Baptista Leite

Solidariedade e Sociedade de Bem-Estar

Coordenador: Silva Peneda

Porta-voz: António Tavares

Educação, Cultura, Juventude e Desporto

Coordenador: David Justino

Porta-voz: Cláudia André

Ensino Superior, Ciência e Tecnologia

Coordenador: Maria da Graça Carvalho

Porta-voz: Filipa Roseta

Assuntos do Mar

Coordenador: Regina Salvador

Porta-voz: Cristóvão Norte

