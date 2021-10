Rui Moreira: "O português tem mais respeito pela Constituição do que pela Bíblia"

O presidente da Câmara do Porto rejeita a ideia de que exista em Portugal uma polarização entre esquerda e direita. Para Rui Moreira, o país continua mergulhado num "profundo centrão", posição para onde entrou após o 25 de novembro de 1975 e do qual ainda não saiu.No podcast "Conversas Visíveis", o autarca ironiza com o facto de o português ter "mais respeito pela Constituição do que pela Bíblia".

"Quando olhamos para o que se passa em Portugal, não creio que haja verdadeiramente uma polarização esquerda/direita. É certo que surgiu o Chega, o BE ganhou contornos um pouco diferentes do que tinha, mas a razão porque são visíveis é porque são claramente populistas. Nós temos uma esquerda populista e uma direita populista e isso tem um grande eco na comunicação social, que lhes dá um relevo provavelmente não justificado pelo seu peso eleitoral", afirmou Rui Moreira numa conversa conduzida por Álvaro nascimento e Jorge Marrão, dois dos colunistas da Mão Visível.



Para Rui Moreira, "o país vive num profundo centrão" em que o próprio Chega critica o Estado social por ser pesado mas não contesta a ideia de contratação de mais enfermeiros ou professores. "No fundo o país vive num profundo centrão que foi criado e que surge em finais de 1975. E continuamos a ser os filhos do 25 de novembro."



O presidente da Câmara do Porto olha para Mário Soares como "a figura que talvez tenha permitido que o centrão perdurasse por tanto tempo", sinalizando que "como em qualquer sistema, família ou sociedade, ao fim de tantos anos" esse centrão "começa a perder a capacidade de autocrítica".



Daí que, frisa neste episódio das Conversas Visíveis, a Constituição se tenha transformado "numa coisa mais ou menos indiscutível". "O português tenha mais respeito pela Constituição do que pela Bíblia", brincou.



Poderá ouvir a conversa na íntegra, a partir de quinta-feira, no site do Jornal de Negócios ou nas plataformas Spotify e Apple.





