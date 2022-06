João Miguel Tavares: "O wokismo é uma beatice insuportável, são os novos beatos"

é o próximo





Leia Também Francisco José Viegas: "Os intelectuais sofrem permanentemente de síndrome de Estocolmo" , um formato conduzido pelos colunistas da "Mão Visível" e que estará disponível no site do Jornal de Negócios e nas plataformas Apple Podcasts e Spotify a partir desta quinta-feira, dia 2 de junho. O episódio desta semana foi conduzido por Paulo Carmona e Jorge Marrão.

"não existe "grande olho por detrás" destes movimentos, "o que existe é um extremar da sociedade, tanto à esquerda como à direita". "O extremismo acontece nos dois lados e alimenta-se um ao outro", defende.













Leia Também Rui Moreira: "O português tem mais respeito pela Constituição do que pela Bíblia" O que são as Conversas Visíveis?



"ter alguma cultura religiosa é muito importante para conseguir perceber o quão invasivos são alguns destes movimentos enquanto gente que quer policiar as nossas palavras e o nosso pensamento".

"O wokismo é uma beatice insuportável, são os novos beatos. São pessoas que estão dentro das suas igrejas e não têm consciência disso. E, portanto, são também muito totalitárias em nome de excelentes intenções e todos os totalitarismos partem de boas intenções", sintetiza.Para o jornalista,Numa conversa que se centrou em temáticas como o "pensamento enlatado", a cultura woke ou o politicamente correto, o comentador político defendeu que

As Conversas Visíveis são um novo projeto que é complementar da Mão Visível, o espaço de opinião que junta Álvaro Nascimento, António Nogueira Leite, Joaquim Aguiar, Jorge Marrão e Paulo Carmona. A cada quinze dias, dois destes colunistas vão conduzir um entrevistado pelos "mistérios da estrada da democracia em Portugal".

As Conversas Visíveis procuram identificar o que está na sombra da política, o que se esconde nos discursos e nas decisões, mas que acabará sempre por se revelar na realidade efetiva das coisas. O compromisso assumido pela equipa da Mão Visível é o de que irá falar sobre as sombras e os mistérios da democracia portuguesa, onde se escondem os fatores que geram endividamento sem estimularem crescimento, onde se agravam as desigualdades sociais e onde persiste o crescimento da despesa pública e da expansão de funções do Estado.